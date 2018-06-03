Следственное подразделение УМВД России по городу Симферополю расследует жестокое избиение садовника симферопольского парка им. Гагарина Олега Батищева.

Следственное подразделение УМВД России по городу Симферополю расследует жестокое избиение садовника симферопольского парка им. Гагарина Олега Батищева. Фото с доказательствами побоев разместил в социальной сети "ВКонтакте" его сын Алексей Батищев, пишет РИА Новости.По версии следствия, рассказала начальник отдела информации и общественных связей МВД Крыма Ольга Кондрашова, директор парка Александр Шабанов избил Батищева дубиной с причинением тяжких телесных повреждений. У пострадавшего множественные ушибы и гематомы. Врачам пришлось удалить разорванную селезенку Батищева.Александр Шабанов задержан и взят под стражу по статье 91 УПК России.