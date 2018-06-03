Премьер-министр Эстонии Юри Ратас считает, что энергосистемы его страны, равно как и других государств Балтии необходимо отсоединить от России и присоединить к Европе. Это придаст прибалтийским потребителям чувство уверенности в том, что они всегда будут обеспечены электроэнергией, заявил он.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас считает, что энергосистемы его страны, равно как и других государств Балтии необходимо отсоединить от России и присоединить к Европе. Это придаст прибалтийским потребителям чувство уверенности в том, что они всегда будут обеспечены электроэнергией, заявил он на встрече в воскресенье в Таллине со своим польским коллегой Матеушем Моравецким."Речь идет об очень важном вопросе энергетической безопасности", — приводит слова Ратаса "Интерфакс".По словам эстонского премьера, сейчас рассматривается несколько вариантов присоединения балтийских энергосистем к Европе. Решение будет принято в июне на основе результатов специального исследования.Наилучшим решением для Эстонии глава правительство назвал то, которое "не ведет к постоянным дополнительным расходам и гарантирует высокую стабильность поставок в течение длительного времени".Премьеры Эстонии и Польши обсудили подготовку к намеченному на 11-12 июля саммиту НАТО, а также и трансатлантические отношения. Развивая эту тему, Ратас подчеркнул, что для Таллина важна возможность "более быстрой переброски дополнительных сил и более высокой готовности войск". Он позитивно оценил присутствие войск США в Польше и добавил, что "оно могло бы быть большим и в странах Балтии".