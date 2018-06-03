В Цумадинском районе Дагестана, где несколько часов назад был введен режим контртеррористической операции, в ходе скоротечного боя с силовиками уничтожен боевик. По сообщению источника в силовых структурах республики, боевик принадлежал к местной бандгруппе Шамиля Алиева.
В Цумадинском районе Дагестана, где несколько часов назад был введен режим контртеррористической операции, в ходе скоротечного боя с силовиками уничтожен боевик. По сообщению источника в силовых структурах республики, боевик принадлежал к местной бандгруппе Шамиля Алиева. При нем обнаружили автомат, патроны и гранату, передает ТАСС.
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