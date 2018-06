В Германии одного из лидеров правой партии Альтернатива для Германии (AfD) Александра Гауланда обвиняют в преуменьшении преступлений нацизма. Причиной стало его высказывание о Гитлере на съезде молодежной организации AfD в городе Зеебах в Тюрингии.

В Германии одного из лидеров антииммигрантской крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Александра Гауланда обвиняют в преуменьшении преступлений нацизма. Причиной стало его высказывание о Гитлере на съезде молодежной организации AfD в городе Зеебах в Тюрингии. По итогам выборов в бундестаг в сентябре 2017 года AfD заняла третье место, получив 12,6 процента голосов.По словам Гауланда, "Гитлер и национал-социалисты — лишь пятнышко птичьего помета на более чем тысячелетней успешной истории немцев". Перед этим Гауланд заявил о признании "ответственности за двенадцать лет нацизма" — с 1933 по 1945 год. Однако, по словам политика, у немецкой нации "славная история, которая продолжалась дольше, чем двенадцать чертовых лет", — цитирует его таблоид Bild.Представитель "Зеленых" Катрин Геринг-Эккардт назвала комментарии Гауланда "ударом в лицо" людям, пережившим холокост, и их потомкам, передает РИА Новости. Генеральный секретарь Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила газете Die Welt: "Пятьдесят миллионов погибли во время Второй мировой войны, во время холокоста, во время тотальной войны, и называть это темным пятнышком — это такой удар в лицо жертвам, это такое преуменьшение того, что происходило во имя Германии".Возмущены и пользователи соцсетей. "Если это выглядит, говорит и ведет себя как нацист, то, вероятно, это нацист", — пишет о Гауланде пользователь "Твиттера" под ником R.Astlos. Аббревиатура партии AfD при этом совмещена с изображением свастики."Дорогие подписчики по всему миру, я бы хотел извиниться за то, что у нас в Германии в парламенте снова фашистская партия. Мне стыдно за мистера Гауланда и расистскую правую партию AfD. Они не Германия, и они не победят", — пишет Gr@f Fencheltee.Dear followers all over the world, I would like to apologize for the fact that here in Germany we have a fascist party in parliament again. I am ashamed for Mr Gauland and the rasist, right-wing AfD! They are not Germany and they will not win! #Gauland #noafd #nonazis #resist https://t.co/OCI20rKP2a— Gr@f Fencheltee