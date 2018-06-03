Человеческий шашлык чуть не приготовили под Пензой. Инцидент случился в лесополосе недалеко от улицы Центральной.

Человеческий шашлык чуть не приготовили под Пензой.Инцидент случился в лесополосе недалеко от улицы Центральной, откуда в местную больницу поступил 19-летний парень с проникающим ножевым ранением. 19-летний житель Каменки, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, нанес два удара шампуром в область спины и живота потерпевшего.Виновного задержали, он признался в содеянном.По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, передает Управление МВД России по Пензенской области.