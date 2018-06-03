Воскресная стрельба в Берлинском кафедральном соборе была связана с тем, что один из стражей порядка пытался урезонить дебошира с ножом. Как сообщила полиция германской столицы в своем Twitter, их коллега в начале пятого выстрелил в мужчину, который бесчинствовал, был настроен агрессивно.

Воскресная стрельба в Берлинском кафедральном соборе была связана с тем, что один из стражей порядка пытался урезонить дебошира.Как сообщила полиция германской столицы в своем Twitter, их коллега "в начале пятого" выстрелил в мужчину, который "бесчинствовал", был настроен весьма агрессивно, кроме того, при себе у него был нож. Находящиеся вокруг люди запаниковали. Сотрудник полиции урезонил дебошира, ранив его в ногу. Однако, по данным местных СМИ, полицейский тоже получил ранение.Am Berliner Dom in #Mitte haben unsere Kolleg. kurz nach 16 Uhr auf einen randalierenden Mann geschossen. Er wurde an den Beinen verletzt. Die 3. #Moko des #LKA ist auf der Anfahrt und übernimmt die Ermittlungen.#Bitte vermeiden Sie Spekulationen — Infos folgen hier.^yt— Polizei Berlin (@polizeiberlin) 3 июня 2018 г.После стрельбы вокруг собора было выставлено полицейское оцепление, к зданию приехали несколько машин "скорой помощи".Берлинский кафедральный собор расположен в центре города, он очень популярен у туристов.