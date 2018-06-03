Президент Украины Петр Порошенко на открытии мостового перехода на трассе Одесса - Рени в Одесской области объявил о намерении построить мост через Дунай. При этом на Украине уже есть масштабные инфраструктурные проекты, замороженные из-за нехватки средств.

Президент Украины Петр Порошенко на открытии мостового перехода на трассе Одесса — Рени в Одесской области объявил о намерении построить мост через Дунай. При этом на Украине уже есть масштабные инфраструктурные проекты, замороженные из-за нехватки средств.Например, несколько станций метро в Киеве не могут достроить десятилетиями, а начатую в 1993 году переправу через Днепр уже начали растаскивать на металлолом. По мнению источников в украинских политических кругах, поделившихся своими соображениями с RT, украинский президент Петр Порошенко старается набрать очки перед будущими выборами главы государства. Также, по словам многих экспертов, Порошенко старается конкурировать с Россией, где недавно открыли автомобильное движение по Крымскому мосту.Мостовой переход у молдавского села Паланка на автодороге М15 Одесса — Рени президент Порошенко после капитального ремонта открывал лично. Этот участок дороги Молдавия передала Украине еще в 2011 году, а в конце 2016 года мост объявили аварийным и закрыли на капремонт. Работы завершились к началу июня 2018 года. Длина мостового перехода — 152 метра, ширина — 10 метров.На торжественном открытии отремонтированного моста Порошенко подчеркнул значимость события, названного им "важной международной моделью". По словам украинского президента, в ближайшее время Киев займется реализацией новых инфраструктурных проектов.Российские и украинские эксперты к инициативе Порошенко относятся скептически."Это просто вызывает улыбку. На территории Украины и так сплошные недострои. И мосты, кстати, в том числе", — заявил академик Академии политических наук РФ, заведующий кафедрой РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин."Это очень странное заявление. Украина не может достроить мост через Днепр и провести метро в густонаселенный район Троещины — о каком мосте через Дунай может идти речь? Это проект, который никогда не будет реализован", — считает источник в партии "Самопомощь"."Заявление Порошенко на самом деле — это попытка изобразить что-то по примеру России, построившей Крымский мост. Петр Порошенко уже давно пытается неудачно повторять те или иные поступки российского руководства", — добавил Андрей Кошкин."Политический процесс на Украине является лишь имитацией, прикрывающей коррупционные механизмы, при помощи которых обогащается ее правящая верхушка. И мост через Дунай — не единственный в своем роде, — говорит политолог Александр Асафов. — Например, в Киеве недавно официально заявили о том, что озадачились запуском "гиперлупа" (проект вакуумного поезда Hyperloop был предложен американским предпринимателем Илоном Маском в 2013 году). На практике же мы можем видеть, что получилось хотя бы из так называемого "европейского вала" — системы укреплений, которые предполагалось воздвигнуть по всей российско-украинской границе. Деньги были украдены, а в реальности появился лишь небольшой участок забора из сетки-рабицы, который благополучно испортили кабаны во время миграции".Переход через Дунай, по мнению Асафова — ответ на мост через Керченский пролив: "Порошенко плодит такого рода заявления для того, чтобы обеспечить себе максимальное присутствие в информационном поле, поскольку президентская кампания уже идет. Ему нужно демонстрировать амбициозные планы, показывать хотя бы в СМИ, что страна развивается, что в ней все хорошо. А на самом деле переход через Дунай, украинский гиперлуп и мост на Луну — это явления примерно одного порядка реальности"."Никаких конкретных планов по строительству нет, достигнута только договоренность с президентом Румынии. Мы пока даже не представляем, сколько этот мост будет стоить и где его строить вообще, — заявил RT источник в окружении самого Порошенко. — Это сообщение больше о том, что Украина может реализовывать крупные инфраструктурные проекты."Если фантастические идеи писателя Жюля Верна все же оказались пророческими и были воплощены в жизнь, то проектам Петра Порошенко это не грозит", — возражает Александр Асафов.