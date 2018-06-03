На Открытом чемпионате Франции по теннису, втором в сезоне турнире Большого шлема, определяются участники стадии 1/8 финала. В состязании женщин в число 16 лучших не попала двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова, проигравшая Анетт Контавейт.

На Открытом чемпионате Франции по теннису, втором в сезоне турнире "Большого шлема", определяются участники стадии 1/8 финала. В состязании женщин в число 16 лучших не попала двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова, проигравшая Анетт Контавейт.Чешка Квитова после своих побед в пригороде Лондона пережила много падений и подъемов, но пока не может "выстрелить" столь же серьезно на других "Шлемах". "Посеянная" в Париже восьмой, она не справилась с представительницей Эстонии, у которой номер "посева" №25 – 6:7, 6:7.Другие "бумажные" фавориты женского турнира идут дальше. Румынка Симона Халеп (№1) выиграла у Андреа Петкович (Германия) – 7:5, 6:0. Испанка Гарбинье Мугуруса (№3) была сильнее Саманты Стосур (Австралия) – 6:0, 6:2. Француженка Каролин Гарсия (№7) одолела Ирину Бегу (Румыния) – 6:1, 6:3.