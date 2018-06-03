Исполняющий обязанности первого заместителя главы корпорации Роскосмос Николай Севастьянов сообщил о проведении аудита в государственной компании.

Исполняющий обязанности первого заместителя главы корпорации "Роскосмос" Николай Севастьянов сообщил о проведении аудита в государственной компании. "Через месяц дадим ответы", — сказал он.Севастьянов сменил на должности Александра Иванова, который продолжит руководить пусковыми комиссиями, пишет ТАСС.В воскресенье стало известно, что руководителем пресс-службы "Роскосмоса" назначен Владимир Устименко.3 июня на Землю вернулись российский космонавт Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи.