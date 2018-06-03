В одном из реабилитационно-оздоровительных центров на юго-востоке столицы состоялось праздничное мероприятие с участием руководства УВД по ЮВАО...

В одном из реабилитационно-оздоровительных центров на юго-востоке столицы состоялось праздничное мероприятие с участием руководства УВД по ЮВАО.Руководители из окружного Управления МВД – начальник УВД генерал-майор Сергей Анатольевич Карпов, начальник полиции по ЮВАО полковник полиции Александр Крученков, помощник начальника УВД по РЛС полковник внутренней службы Александр Ененков, представитель Женсовета при УВД по ЮВАО майор внутренней службы Ирина Зайцева, а также руководители территориальных отделов полиции в честь Дня защиты детей посетили воспитанников ГБОУ г. Москвы «Комплексный реабилитационно-оздоровительный центр № 20» района Марьино.Сотрудники полиции встретились с ребятишками, подарили им подарки. На мероприятии также прошло посвящение детей в пионерский лагерь. Сергей Карпов познакомился с дирекцией и педагогами учреждения, которые показали ему, где и на каких тренажерах занимаются дети.В завершение встречи Сергей Анатольевич пожелал всем присутствующим крепкого здоровья, терпения. Ребята искренне благодарили посетивших их гостей из полиции.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18