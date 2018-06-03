Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев подтвердил неизменность курса России на заключение контракта с Катаром на продажу зенитных систем С-400.

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев подтвердил неизменность курса России на заключение контракта с Катаром на продажу зенитных систем С-400."Россия преследует свой интерес. Позиция Саудовской Аравии здесь ни при чем, планы России меняться не будут", — заявил Кондратьев РИА Новости.Ранее король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд написал президенту Франции Эммануэлю Макрону о том, что саудиты начнут боевые действия против Катара из-за контракта с Россией.Напомним, у России и Катара есть межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.