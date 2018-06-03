В результате аварии с участием двух легковых автомобилей и мотоцикла в Новой Москве мотоциклист погиб на месте. По информации столичного управления ГИБДД, накануне около 19:00 в деревне Софьино автомобиль Мерседес столкнулся с мотоциклом Ямаха, а затем - с автомобилем Тойота. Водитель мотоцикла скончался, его пассажирку госпитализировали.

В результате аварии с участием двух легковых автомобилей и мотоцикла в Новой Москве мотоциклист погиб на месте. По информации столичного управления ГИБДД, накануне около 19:00 в деревне Софьино автомобиль "Мерседес" столкнулся с мотоциклом "Ямаха", а затем — с автомобилем "Тойота". Водитель мотоцикла скончался на месте, его пассажирку госпитализировали.Ранее сообщалось, что в результате аварии в Софьино пострадали мотоциклист и девочка, которую доставили в больницу вертолетом Московского авиационного центра.