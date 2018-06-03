В Приморье вернулись 13 моряков с российских судов, арестованных в Объединенных Арабских Эмиратах. За состоянием кораблей отправятся следить новые экипажи. Об этом сообщил директор компании-судовладельца Находка-Портункер.

В Приморье вернулись 13 моряков с российских судов, арестованных в Объединенных Арабских Эмиратах. За состоянием кораблей отправятся следить новые экипажи. Об этом сообщил директор компании-судовладельца "Находка-Портункер".Танкер "Кристал Ист" был арестован в ОАЭ летом 2017 года решением суда эмирата Шарджа по исковому заявлению "Газпромбанка". В марте 2018 года моряки написали письмо в российское генконсульство с просьбой помочь вернуться на Родину.Состояние их здоровья стало ухудшаться, а на судне закончилось топливо. Прибывший на борт врач порекомендовал троим морякам госпитализацию. Но чтобы получить медицинскую помощь в Дубае, было нужно решение суда. Решили дождаться возвращения на родину."Каролина Винд" также арестована в Персидском заливе из-за окончания срока действия судовых документов. В марте этого года экипажам выплатили долг по зарплате.