Столкнулись автомобили Peugeot Boxer, «ВАЗ-217230» и автобус «ПАЗ»

Столкнулись автомобили Peugeot Boxer, «ВАЗ-217230» и автобус «ПАЗ»Два человека пострадали в результате ДТП с автобусом в Суздальском районе Владимирской области 2 июня, сообщает ГУ МВД России по региону.По предварительным данным, водитель фургона Peugeot Boxer и водитель автомобиля «ВАЗ-217230» обгоняли другие машины в нарушении линии разметки. В это время водитель автобуса «ПАЗ», который двигался в сторону Владимира из Суздаля, на нерегулируемом перекрестке повернул налево.В результате этого маневра произошло касательное столкновение фургона и автобуса. После этого автомобиль «ВАЗ» врезался в автобус сзади. Пострадали водитель легкового автомобиля и пассажир Peugeot Boxer. Одному пострадавшему врачи оказали помощь на месте происшествия, второй направлен на амбулаторное лечение.На момент ДТП в автобусе не было пассажиров. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.