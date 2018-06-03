В Западном военном округе российские военные построят пять арсеналов для комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов.

В Западном военном округе российские военные построят пять арсеналов для комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов. Как рассказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Катаполов, сооружение спецобъектов займет около года.Арсеналы разместят в Тверской, Владимирской и Калининградской областях, пишет РИА Новости.По словам Катаполова, личный состав арсеналов будет дислоцирован в жилищно-бытовых комплексах.