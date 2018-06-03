Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за отказ от двойных стандартов в деле развития парламентаризма. Об этом законодатель заявил в ходе встречи с вице-президентом Уругвая, главой Палаты сенаторов парламента страны Лусией Тополански. Переговоры прошли в преддверии форума Развитие парламентаризма, который пройдет 4-5 июня в Москве.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за отказ отдвойных стандартов в деле развития парламентаризма. Об этом законодатель заявилв ходе встречи с вице-президентом Уругвая, главой Палаты сенаторов парламентастраны Лусией Тополански. Переговоры прошли в преддверии форума"Развитие парламентаризма", который пройдет 4-5 июня в Москве.По словам председателя нижней палаты, в основумежгосударственного сотрудничества должны быть положены принципывзаимодействия, основанные на дружбе и сотрудничестве. Кроме того, подчеркнулВолодин, неприемлемо вмешательство во внутренние дела других стран и применениедвойных стандартов.Позиция спикера Госдумы нашла полное понимание у егоуругвайской коллеги. "Для нас очень важно уважение суверенитета страны",– сказала законодатель.Во время встречи речь также зашла о прямомавиасообщении между двумя странами. Тополански предложила решить этот вопрос всамое ближайшее время. Володин поддержал такую инициативу.По словам председателя Палаты сенаторов парламентаУругвая, в ее стране появились новые авиакомпании, которые уже осуществляютпассажирские перевозки в Турцию и ОАЭ. "Поэтому мы ощущаем, что ниша незаполнена", – добавила она.Международный форум "Развитиепарламентаризма" пройдет в Москве на территории Всероссийскоговыставочного центра. В работе площадки примут участие более 500 делегатов из100 стран мира.В воскресенье, 3 июня, в российскую столицу началипребывать официальные делегации во главе со спикерами парламентов. На ОхотномРяду проходят встречи председателя нижней палаты Вячеслава Володина сзарубежными коллегами.