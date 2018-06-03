Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за отказ от
двойных стандартов в деле развития парламентаризма. Об этом законодатель заявил
в ходе встречи с вице-президентом Уругвая, главой Палаты сенаторов парламента
страны Лусией Тополански. Переговоры прошли в преддверии форума
Развитие парламентаризма, который пройдет 4-5 июня в Москве.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за отказ от
двойных стандартов в деле развития парламентаризма. Об этом законодатель заявил
в ходе встречи с вице-президентом Уругвая, главой Палаты сенаторов парламента
страны Лусией Тополански. Переговоры прошли в преддверии форума
"Развитие парламентаризма", который пройдет 4-5 июня в Москве.
По словам председателя нижней палаты, в основу
межгосударственного сотрудничества должны быть положены принципы
взаимодействия, основанные на дружбе и сотрудничестве. Кроме того, подчеркнул
Володин, неприемлемо вмешательство во внутренние дела других стран и применение
двойных стандартов.
Позиция спикера Госдумы нашла полное понимание у его
уругвайской коллеги. "Для нас очень важно уважение суверенитета страны",
– сказала законодатель.
Во время встречи речь также зашла о прямом
авиасообщении между двумя странами. Тополански предложила решить этот вопрос в
самое ближайшее время. Володин поддержал такую инициативу.
По словам председателя Палаты сенаторов парламента
Уругвая, в ее стране появились новые авиакомпании, которые уже осуществляют
пассажирские перевозки в Турцию и ОАЭ. "Поэтому мы ощущаем, что ниша не
заполнена", – добавила она.
Международный форум "Развитие
парламентаризма" пройдет в Москве на территории Всероссийского
выставочного центра. В работе площадки примут участие более 500 делегатов из
100 стран мира.
В воскресенье, 3 июня, в российскую столицу начали
пребывать официальные делегации во главе со спикерами парламентов. На Охотном
Ряду проходят встречи председателя нижней палаты Вячеслава Володина с
зарубежными коллегами.