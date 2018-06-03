Посол США в России Джон Хантсман, который в этом году принял участие в крещенских купаниях в Воскресенском Новоиерусалимском монастыре, рассказал, что хотел посоревноваться с президентом РФ Владимиром Путиным. Он похвалился тем, что закалка посла, по его мнению, лучше, чем у российского лидера.

Посол США в России Джон Хантсман, который в этом году принял участие в крещенских купаниях в Воскресенском Новоиерусалимском монастыре, рассказал, что хотел посоревноваться с президентом РФ Владимиром Путиным.Дипломат поделился своими ощущениями от погружения зимой в ледяную воду. По его словам, когда человек погружается в воду такой низкой температуры, то он почти перестает владеть мышцами, нагрузки испытывает и дыхательная система. Хантсман сказал, что хотел окунуться трижды, как и Путин, и похвалился тем, что закалка посла, по его мнению, лучше, чем у российского лидера."Это посылает важный сигнал о том, способен ли народ Соединенных Штатов совершить этот обряд правильным образом", — приводит слова американского посла ТАСС.Хантсман посетил Воскресенский Новоиерусалимский монастырь и искупался в реке Истра, где был оборудован спуск в воду, 20 января. После этого он признался, что приобрел "незабываемый опыт". Журналисты отметили, что выглядел американский посол весьма довольным.