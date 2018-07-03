Известная актриса Чулпан Хаматова впервые за долгое время опубликовала фото младшей дочери. Поклонники отметили, что девочка очень выросла.

Известная актриса Чулпан Хаматова впервые за долгое времяопубликовала фото младшей дочери. Поклонники отметили, что девочка очень выросла.В своем Instagram Чулпан опубликовала совместный снимок с наследницейИей. В этом году мать и дочь посетили Армению, где на фоне горы Арарат и был сделан этот кадр.Пользователи Сети былиочень удивлены увиденным, ведь в последнее время Хаматова тщательно скрываласвою личную жизнь – в микроблоге она публиковала лишь фотографии со спектаклей,кадры из фильмов или селфи с друзьями."Да, не узнать! Какаядлинноногая девица!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Это Ия?! Как выросла!", "Какая высокаядевочка, будущая модель 😀", "Такие выхорошенькие, девчата! ❤", "👍👍👍🌹🌹🌹😊😊😊Красавица, в Стране Чудес... ⛅✌", "ЭтоИя? О боги, какая взрослая уже! Приветы шлю😘😘😘", "Такаябольшая уже )", "Девочки,Очаровашки!😍😃❤", – писали восторженные подписчики.Напомним, что у 42-летней Чулпан три дочери. В первом бракес артистом Иваном Волковым у нее родилась старшая наследница Арина, отцом среднейдочери Аси был танцовщик Алексей Дубинин. Младшая Ия появилась во втором бракеХаматовой с режиссером Александром Шейном.Добавим, Александр Шейн и Чулпан Хаматова были давнознакомы, прежде чем у них завязался роман. Когда именно это случилось, точнонеизвестно, однако в 2009 году, согласно публикациям в СМИ, они уже были парой.27 апреля 2010 года у них родилась дочка Ия. За несколько дней до появлениядевочки на свет Чулпан и Александр официально оформили отношения. Осенью 2017 года сообщалось, что артистка оформила развод с мужем.