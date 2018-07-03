Известная актриса Чулпан Хаматова впервые за долгое время
опубликовала фото младшей дочери. Поклонники отметили, что девочка очень выросла.
Известная актриса Чулпан Хаматова впервые за долгое время
опубликовала фото младшей дочери. Поклонники отметили, что девочка очень выросла.
В своем Instagram Чулпан опубликовала совместный снимок с наследницей
Ией. В этом году мать и дочь посетили Армению, где на фоне горы Арарат и был сделан этот кадр.
Пользователи Сети были
очень удивлены увиденным, ведь в последнее время Хаматова тщательно скрывала
свою личную жизнь – в микроблоге она публиковала лишь фотографии со спектаклей,
кадры из фильмов или селфи с друзьями.
"Да, не узнать! Какая
длинноногая девица!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "Это Ия?! Как выросла!", "Какая высокая
девочка, будущая модель 😀", "Такие вы
хорошенькие, девчата! ❤", "👍👍👍🌹🌹🌹😊😊😊Красавица, в Стране Чудес... ⛅✌", "Это
Ия? О боги, какая взрослая уже! Приветы шлю😘😘😘", "Такая
большая уже )", "Девочки,Очаровашки!😍😃❤", – писали восторженные подписчики.
Напомним, что у 42-летней Чулпан три дочери. В первом браке
с артистом Иваном Волковым у нее родилась старшая наследница Арина, отцом средней
дочери Аси был танцовщик Алексей Дубинин. Младшая Ия появилась во втором браке
Хаматовой с режиссером Александром Шейном.
Добавим, Александр Шейн и Чулпан Хаматова были давно
знакомы, прежде чем у них завязался роман. Когда именно это случилось, точно
неизвестно, однако в 2009 году, согласно публикациям в СМИ, они уже были парой.
27 апреля 2010 года у них родилась дочка Ия. За несколько дней до появления
девочки на свет Чулпан и Александр официально оформили отношения. Осенью 2017 года сообщалось, что артистка оформила развод с мужем.