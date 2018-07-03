Тема допинга в российском футболе всплыла сразу после победы
нашей сборной над испанцами. Молдавское издание выложило фотографию Артема
Дзюбы с явно различимым следом от укола на руке.
Тема допинга в российском футболе всплыла сразу после победы
нашей сборной над испанцами. Молдавское издание выложило фотографию Артема
Дзюбы с явно различимым следом от укола на руке.
Снимок сделан во время матча 1/8 финала ЧМ-2018
между Россией и Испанией. Крупным планом – левая рука Артема Дзюбы, локтевой
сгиб и выпирающая вена с хорошо видным следом. Это дало повод всем сторонникам
теории повального допинга в российском спорте запустить заезженную пластинку.
Журналисты поначалу решили, что фотография – очередной фейк.
Если уж крупные западные издания не гнушаются подчищать снимки в фотошопе, то
уж заштатная молдавская газета тем более не устоит перед искушением.
Однако позже выяснилось, что снимки реальные. Галерею
фотографий Дзюбы с игры 1/8 финала изучили в издании "Чемпионат". И
установили, что след на вене и в самом деле есть. После чего обратились за
разъяснениями к врачу сборной России.
Эдуард Безуглов признался, что уже устал объяснять очевидные
вещи. "Для контроля функционального состояния врачи смотрят различные
гематологические параметры, которые берут как из капиллярной,
так и из венозной крови. Это рутинные мероприятия, которые
позволяют контролировать переносимость нагрузок, скорость восстановления
и предотвращать мышечные травмы", – рассказал медик.
Это обычная практика: у игроков забирают кровь
на анализы из пальца и из вены. Это необходимо, чтобы
контролировать состояние здоровья футболиста, определить, сколько времени он
способен провести на поле.
Ранее сообщалось, что другого героя матча Россия-Испания -
вратаря российской сборной Игоря Акинфеева – прямо с поля увели для сдачи
допинг-проб. Об их результатх пока ничего не известно. А Россия свой следующий
матч Россия сыграет в 1/4 финала ЧМ-2018, с командой Хорватии. Встреча
состоится 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.