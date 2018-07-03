Тема допинга в российском футболе всплыла сразу после победы нашей сборной над испанцами. Молдавское издание выложило фотографию Артема Дзюбы с явно различимым следом от укола на руке.

Тема допинга в российском футболе всплыла сразу после победынашей сборной над испанцами. Молдавское издание выложило фотографию АртемаДзюбы с явно различимым следом от укола на руке.Снимок сделан во время матча 1/8 финала ЧМ-2018между Россией и Испанией. Крупным планом – левая рука Артема Дзюбы, локтевойсгиб и выпирающая вена с хорошо видным следом. Это дало повод всем сторонникамтеории повального допинга в российском спорте запустить заезженную пластинку.Журналисты поначалу решили, что фотография – очередной фейк.Если уж крупные западные издания не гнушаются подчищать снимки в фотошопе, тоуж заштатная молдавская газета тем более не устоит перед искушением.Однако позже выяснилось, что снимки реальные. Галереюфотографий Дзюбы с игры 1/8 финала изучили в издании "Чемпионат". Иустановили, что след на вене и в самом деле есть. После чего обратились заразъяснениями к врачу сборной России.Эдуард Безуглов признался, что уже устал объяснять очевидныевещи. "Для контроля функционального состояния врачи смотрят различныегематологические параметры, которые берут как из капиллярной,так и из венозной крови. Это рутинные мероприятия, которыепозволяют контролировать переносимость нагрузок, скорость восстановленияи предотвращать мышечные травмы", – рассказал медик.Это обычная практика: у игроков забирают кровьна анализы из пальца и из вены. Это необходимо, чтобыконтролировать состояние здоровья футболиста, определить, сколько времени онспособен провести на поле.Ранее сообщалось, что другого героя матча Россия-Испания -вратаря российской сборной Игоря Акинфеева – прямо с поля увели для сдачидопинг-проб. Об их результатх пока ничего не известно. А Россия свой следующийматч Россия сыграет в 1/4 финала ЧМ-2018, с командой Хорватии. Встречасостоится 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.