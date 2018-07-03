Любимое средство для мытья посуды стало еще лучше: Fairy Pure & Clean – это легендарное качество и эффективность удаления жира и грязи без дополнительных добавок.

Любимое средство для мытья посуды стало еще лучше:Fairy Pure & Clean – это легендарное качество и эффективность удаления жираи грязи без дополнительных добавок.Заботясь о чистотев доме и здоровье своей семьи, мы стараемся выбирать только самое лучшее.Сегодня люди все больше отдают предпочтение в быту более гипоаллергенным продуктамс минимальным содержанием химических добавок. Новинка Fairy Pure & Clean – идеальныйвариант для тех, кто ищет золотую середину между эффективностью и отсутствием дополнительной"химии": Fairy Pure & Clean для мытья посуды предлагает проверенноекачество удаления жира и грязи от Fairy,но не содержит в составе никаких ароматизаторов или красителей."Умная" активнаяпена Fairy Pure & Clean проникает вглубь загрязнения и расщепляет егоизнутри даже в холодной воде, не требуя дополнительного замачивания. Густаяконсистенция позволяет экономно расходовать моющее средство, которого хватитнадолго. Fairy Pure & Clean ухаживает за стеклянной посудой, предотвращаеткоррозию и износ, а также появление разводов и помутнения после мытья. Мягкаяформула более деликатна и помогает предотвратить сухость кожи рук*.ПреимуществаFairy Pure & Clean:0 %красителей и ароматизаторов;быстросправляется с засохшим жиром;легко смываетсяводой;более мягкий длярук*;экономичнаяконцентрированная формула;удобная игерметичная упаковка.Сегодня люди стали более осознанно и вдумчивоподходить ко всему, что нас окружает в повседневной жизни. Fairy следит затрендами и всегда учитывает предпочтения потребителей – так появился Fairy Pure& Clean, созданный в сотрудничестве с ведущими экспертами Procter&Gamble,которые гарантируют качество продукта и его соответствие самым жесткимтребованиям покупателей.*По сравнению с Fairy Platinum