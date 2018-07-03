Любимое средство для мытья посуды стало еще лучше:
Fairy Pure & Clean – это легендарное качество и эффективность удаления жира
и грязи без дополнительных добавок.
Любимое средство для мытья посуды стало еще лучше:
Fairy Pure & Clean – это легендарное качество и эффективность удаления жира
и грязи без дополнительных добавок.
Заботясь о чистоте
в доме и здоровье своей семьи, мы стараемся выбирать только самое лучшее.
Сегодня люди все больше отдают предпочтение в быту более гипоаллергенным продуктам
с минимальным содержанием химических добавок. Новинка Fairy Pure & Clean – идеальный
вариант для тех, кто ищет золотую середину между эффективностью и отсутствием дополнительной
"химии": Fairy Pure & Clean для мытья посуды предлагает проверенное
качество удаления жира и грязи от Fairy,
но не содержит в составе никаких ароматизаторов или красителей.
"Умная" активная
пена Fairy Pure & Clean проникает вглубь загрязнения и расщепляет его
изнутри даже в холодной воде, не требуя дополнительного замачивания. Густая
консистенция позволяет экономно расходовать моющее средство, которого хватит
надолго. Fairy Pure & Clean ухаживает за стеклянной посудой, предотвращает
коррозию и износ, а также появление разводов и помутнения после мытья. Мягкая
формула более деликатна и помогает предотвратить сухость кожи рук*.
Преимущества
Fairy Pure & Clean:
0 %
красителей и ароматизаторов;
быстро
справляется с засохшим жиром;
легко смывается
водой;
более мягкий для
рук*;
экономичная
концентрированная формула;
удобная и
герметичная упаковка.
Сегодня люди стали более осознанно и вдумчиво
подходить ко всему, что нас окружает в повседневной жизни. Fairy следит за
трендами и всегда учитывает предпочтения потребителей – так появился Fairy Pure
& Clean, созданный в сотрудничестве с ведущими экспертами Procter&Gamble,
которые гарантируют качество продукта и его соответствие самым жестким
требованиям покупателей.
*По сравнению с Fairy Platinum