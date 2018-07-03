Он был озвучен на втором этапе конференции партии
Он был озвучен на втором этапе конференции партии
На втором этапе конференции Владимирского регионального отделения был сформирован список кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия»
Губернатор Светлана Орлова
возглавила список. В общую часть также вошел Владимир Лебедев, генеральный директор ОАО «Ковровского электромеханического завода» и Алексей Слепнев, заслуженный мастер спорта по биатлону.
Для губернатора сделали исключение, потому что на федеральном уровне власти заявляли, что кандидатом может стать только участник праймериза, которым Орлова не является.
Кандидатов выдвинули на тайном голосовании делегатами конференции.