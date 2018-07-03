Полноприводному кроссоверу Honda CR-V пятого поколения после первой же поездки можно с уверенностью ставить пятерку. Внешний вид, агрессивный дизайн, кожаный салон и ходовые качества – на высоте. Но все же долгие и настырные поиски хотя бы маленького минуса для самой высокой оценки увенчались успехом: эту задачу не без труда мне все же удалось выполнить.

Полноприводному кроссоверу Honda CR-V пятого поколения после первойже поездки можно с уверенностью ставить пятерку. Внешний вид, агрессивныйдизайн, кожаный салон и ходовые качества – на высоте. Но все же долгие инастырные поиски хотя бы маленького минуса для самой высокой оценки увенчалисьуспехом: эту задачу не без труда мне все же удалось выполнить.Ну, не бывает, чтобы все в машине было прекрасно, она же неидеальный человек Антона Павловича. При первом знакомстве Honda CR-V радует спортивнымвидом со сложным рисунком. Мышцы как будто бы накачались, машина увеличилась вобъеме, но при этом немного сбросила в весе: постарались инженеры. Так,глядишь, к десятому поколению автомобиль станет легче полутора тонн, что дляпаркетника, конечно же, нонсенс.Новые светодиодные фары – мировая тенденция. Красиво иутонченно, ничего не скажешь. Светят ярко, дальний свет на загородной ночнойтрассе включать практически не требуется. В комплексе с противотуманками –дорога как на ладони.Дизайн 18-дюймовых дисков отсылает в будущее. Видимо, когдамашины станут трансформерами из фантастических фильмов, они будут выглядетьименно так.Двигатель объемом 2,4 литра заполучил блок цилиндров излегкого сплава с системой управления клапанами i-VTEC, за счет чего работает ондостаточно тихо. Причем дело даже не в хорошей шумоизоляции: находясь в пятиметрах от машины, стоящей в достаточно тихом дворе, не сразу понимаешь – заведенаона или нет. Характерный рык проявляется исключительно в спорт-режиме при желанииобогнать какого-нибудь тихохода, плетущегося на круизе 80 км/ч.Независимо от покрытия дороги, машина едет очень мягко иуверенно держится в поворотах. Никаких кренов или поползновений уйти в занос: спасибокомфортной подвеске.Пятое поколение CR-V обзавелосьи вариатором, который здорово опережает в развитии обычный ступенчатый автомат.Разгон – плавный, при резком торможении – никаких рывков, характерных для АКПП,переключающейся на пониженную передачу. Про механику молчу, ибо для такоймашины наличие МКПП было бы странным инженерным решением.И водителю, и пассажирам в салоне уютно и просторно. Заднийобзор немного закрывают подголовники, но что мешает их снять, если постоянно ездишьодин. В компанию боковых зеркал гармонично вписалась камера справа, спрятавшаясяпод правым зеркалом: при включении поворотника на экран выводится картинка вполнеприличного качества. Скажу честно, мешает она здорово. Опытным водителямрекомендую отключить эту функцию, дабы не рассеивать внимание.Мультимедийная система на Anroid позволяет установить свои приложения. Навигацию я бы точнозаменил – ну, не дотягивает она до "Яндекса" что ни говори. Музыка из восьмидинамиков звучит обычно, не Hi-End, конечно, но объемное стереозвучаниеприсутствует.Приборная панель у новой CR-V электронная, интуитивнопонятная, в ней нет ничего сверхъестественного, но в тоже время глаз радует. А вот над ней спрятался проекционный выдвигающийся вверх дисплей, накотором показывается скорость автомобиля.Для чего он нужен, я так и не понял,так как достаточно большие цифры можно увидеть и на основной "приборке". К словусказать, дисплей – одна из дополнительных опций в самой высшей комплектации Prestige,цена которой чуть более двух с половиной миллионов рублей.Кожи в салоне много, и она очень даже приятная на ощупь.Сиденья, руль, рычаг КПП, отделка дверей... Но зачем-то в них притаилисьпластиковые вставки под дерево. На мой взгляд, лишние детали. А вот люк сэлектроприводом лишним точно не будет, особенно в день победы российскойсборной на чемпионате мира по футболу. Вы поняли, о чем я!Пассажирам сзади – настоящее раздолье. Даже если водитель максимальнопошаманит своим сиденьем с электроприводом и настройками в восьми направлениях,включая поясничную регулировку, останется достаточно места для ног. Зимойможно согреться – у CR-V обогрев всехсидений даже в базовой комплектации. Также обогрев присутствует у руля, зеркали в зоне дворников.В багажник с интеллектуальным приводом открывания-закрываниядвери можно поместить много, а если сложить задние сиденья – очень много. Уровеньпола регулируется, что удобно при перевозке предметов сложной конфигурации.Идеальный компактный автомобиль для отдыха на природе –скажете вы? Compact Recreational Vehicle – для тех, кто не знает, именно так расшифровываетсяаббревиатура из трех букв. И это, действительно, так. Но почему я пытался найтив обновленном CR-V хотя бы маленький сверчок или минус для пятерки? Ну, чтобы обзорне получился чересчур елейным и сладким.И надо сказать, мне это удалось при ближайшем рассмотрении стыковна кузове. Зазоры, конечно, не такие, как у вазовской классики 90-х, но все-жеприсутствуют. Безусловно, это мелочь, которая не влияет на ходовыехарактеристики. Но все-таки выложив два с половинной миллиона за автомобиль,наверняка захочется увидеть за эти деньги идеал.И еще немного брюзжания. Открыв крышку капота, я былобескуражен: на ней не было пневмоупоров! Для того, чтобы залитьомывайку или проверить уровень масла, надо нащупать сложенный штырь и закрепитьего на крышке для ее фиксации. Ну, наверное, подумал я, производитель непредполагает, чтобы уважаемый владелец автомобиля посмел пачкать своидрагоценные руки.А в целом машина мне понравилась. Начал всерьез подумыватьо смене своего автомобиля на новенькую Honda CR-V. Но пока рановато – пепельницав стареньком еще не наполнилась.Honda CR-V 2018 PrestigeЦена, руб.2 569 000Цена в минимальной конфигурации,руб.2 500 000Двигатель (объем/мощность, л.с.)2356 / 186ПриводполныйРазгон 0-100, сек.10,3Смешанный расход (на сайте /тест-драйв), л/100 км7,8 / 7,9Снаряженная масса, кг1586Длина/ширина/высота, мм4586/1855/1689Дорожный просвет, мм208Объем багажника, л522