Чемпионат мира выиграл президент России Владимир Путин. С таким мнением выступил обозреватель влиятельной газеты Usa Today Мартин Роджерс. По словам колумниста, глава государства заставил забывать о претензиях, которые Запад предъявлял Москве в последние годы.

Чемпионат мира выиграл президент России Владимир Путин. Стаким мнением выступил обозреватель влиятельной газеты Usa Today МартинРоджерс. По словам колумниста, глава государства заставил забывать опретензиях, которые Запад предъявлял Москве в последние годы.Журналист выразил уверенность, что с помощью мундиаля Россиясмогла восстановить свою международную репутацию. К примеру, напомнил он,британские политики заявляли, что не приедут на чемпионат, однако в ходенедавней встречи с президентом России советник главы Белого дома понациональной безопасности Джон Болтон попросил Владимира Путина поделитьсясекретами столь успешного проведения мирового первенства. Кроме того, отметилРоджерс, Швеция, также объявлявшая бойкот чемпионату, отказалась от него, когдаее национальная команда вышла в 1/8 финала.Кроме того, подчеркнул обозреватель, Россия стала популярнымтуристическим направлением, поскольку в страну приехали сотни тысяч болельщиковсо всего мира, а наблюдают за мундиалем почти половина населения планеты. Американскийколумнист также заметил, что за время проведения первенства не произошло ниодного серьезного происшествия.Об ошеломительном успехе чемпионата в России не смогпромолчать и британский телеканал ITV. В Соединенном Королевстве отметили, чтоперед стартом первенства у многих были опасения по поводу безопасности фанатов."Но кажется, что пока все хорошо и превосходит ожидания, так как президентВладимир Путин провернул всемогущий пиар-переворот, зарыв нарушениямеждународного порядка в праздновании и солнечной погоде", – цитируетбританских журналистов.В материале отмечается, что в Великобритании растет числоболельщиков, которые хотят приехать на чемпионат мира в Россию. Этомупоспособствовали, в том числе, позитивные отзывы о мундиале со стороны ихсоотечественников, уже посетивших первенство.Чемпионат мира-2018 проходит с 14 по 15 июня в 11 российскихгородах. На прошлой неделе стартовали игры одной восьмой финала.Одним изглавных сюрпризов первенства стала наша сборная. Подопечные Станислава Черчесоване только вышли из группы, но и пробились в четверть финал, обыграв в прошлоевоскресенье в сумасшедшем по накалу матче одного из фаворитов мундиаля -команду Испании.