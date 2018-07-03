Чемпионат мира выиграл президент России Владимир Путин. С
таким мнением выступил обозреватель влиятельной газеты Usa Today Мартин
Роджерс. По словам колумниста, глава государства заставил забывать о
претензиях, которые Запад предъявлял Москве в последние годы.
Чемпионат мира выиграл президент России Владимир Путин. С
таким мнением выступил обозреватель влиятельной газеты Usa Today Мартин
Роджерс. По словам колумниста, глава государства заставил забывать о
претензиях, которые Запад предъявлял Москве в последние годы.
Журналист выразил уверенность, что с помощью мундиаля Россия
смогла восстановить свою международную репутацию. К примеру, напомнил он,
британские политики заявляли, что не приедут на чемпионат, однако в ходе
недавней встречи с президентом России советник главы Белого дома по
национальной безопасности Джон Болтон попросил Владимира Путина поделиться
секретами столь успешного проведения мирового первенства. Кроме того, отметил
Роджерс, Швеция, также объявлявшая бойкот чемпионату, отказалась от него, когда
ее национальная команда вышла в 1/8 финала.
Кроме того, подчеркнул обозреватель, Россия стала популярным
туристическим направлением, поскольку в страну приехали сотни тысяч болельщиков
со всего мира, а наблюдают за мундиалем почти половина населения планеты. Американский
колумнист также заметил, что за время проведения первенства не произошло ни
одного серьезного происшествия.
Об ошеломительном успехе чемпионата в России не смог
промолчать и британский телеканал ITV. В Соединенном Королевстве отметили, что
перед стартом первенства у многих были опасения по поводу безопасности фанатов.
"Но кажется, что пока все хорошо и превосходит ожидания, так как президент
Владимир Путин провернул всемогущий пиар-переворот, зарыв нарушения
международного порядка в праздновании и солнечной погоде", – цитирует
британских журналистов.
В материале отмечается, что в Великобритании растет число
болельщиков, которые хотят приехать на чемпионат мира в Россию. Этому
поспособствовали, в том числе, позитивные отзывы о мундиале со стороны их
соотечественников, уже посетивших первенство.
Чемпионат мира-2018 проходит с 14 по 15 июня в 11 российских
городах. На прошлой неделе стартовали игры одной восьмой финала.
Одним из
главных сюрпризов первенства стала наша сборная. Подопечные Станислава Черчесова
не только вышли из группы, но и пробились в четверть финал, обыграв в прошлое
воскресенье в сумасшедшем по накалу матче одного из фаворитов мундиаля -
команду Испании.