В 2018 году службе ГИБДД исполняется 82 года.

Сфера деятельности сотрудников государственной инспекции безопасности дорожного движения охватывает массу различных направлений. Инспекторы одной из самых известных служб полиции не только следят за соблюдением правил дорожного движения, но и занимаются вопросами профилактики, регулярно проводят агитационные и рейдовые мероприятия. От бдительности, профессионализма и оперативности инспекторов ГИБДД зачастую зависит чья-то жизнь и судьба. Порой своевременное реагирование на ту или иную ситуацию может предотвратить трагедию.Госавтоинспекция Владимирской области сегодня – это технически оснащенная служба, успешно решающая поставленные задачи по обеспечению безопасности дорожного движения и борьбе с преступностью. Управлением ГИБДД УМВД России по Владимирской области принимаются меры, направленные на внедрение в деятельность Госавтоинспекции автоматических систем контроля за соблюдением участниками дорожного движения ПДД.Серьезное внимание уделяется привлечению общественности к участию в решении вопросов дорожной безопасности. По мнению начальника УГИБДД УМВД России по Владимирской области полковника полиции Александра Михайловича Новикова, общественность обладает значительным ресурсом для того, чтобы помогать полиции следить за порядком на дорогах. Представители народных дружин, например, выходят вместе с инспекторами в рейды, проводят профилактические беседы с молодыми водителями.Но, как считает Александр Михайлович, решающую роль в успешном выполнении поставленных задач и достижении высоких результатов оперативно-служебной деятельности играют, в первую очередь, профессионализм сотрудников, их отношение к работе и личной организованности.– Каждый рабочий день по-своему интересен и сложен, нужно всегда быть готовым к любым происшествиям на дорогах. Необходимо не только в любую погоду стоять подолгу на дороге и следить за соблюдением правил безопасности дорожного движения, как со стороны водителей, так и пешеходов, но и отлично знать законодательную базу, – считает Роман Ганбаров инспектор группы ДПС ГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району, старший лейтенант полиции.На службу инспектор пришел в 2005 году. В своей семье он первый полицейский, до него никто из родных не служил. Сам Роман никогда не мечтал о службе, но, обучаясь на последнем курсе Ивановской государственной сельскохозяйственной академии, решил попробовать себя совершенно в другом направлении. Вернувшись после окончания Академии в родной город Юрьев-Польский, подал документы в органы внутренних дел, после рассмотрения которых был принят на службу.Среди руководства и коллег по службе Роман Ганбаров зарекомендовал себя ответственным, исполнительным и добросовестным офицером, который неоднократно был поощрен руководством.Сегодня как никогда предъявляются высокие требования к морально-нравственному облику инспектора. У сотрудника в синей форме со знаком ДПС он должен быть безупречен. Инспекторы региона в полной мере его поддерживают.Старший лейтенант полиции, инспектор дорожно-патрульной службы отдельного взвода ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» Олег Сергеевич Морозов признается, что в детстве не мечтал носить форму, хотя и рос в семье милиционера. Олег Сергеевич поясняет, что работа в ГИБДД интересная, полная непредсказуемости, в которой каждый новый день несет что-то самобытное.Благодаря своему наставнику Руслану Александровичу Буточникову, с которым он проработал пять первых лет, Олег Морозов научился правильно общаться с людьми, вести документацию.– Немаловажную роль в работе «на дороге» играли чувство такта, терпение, умение не поддаваться на провокации, понимание психологии человека, твердость характера и навык отстраняться от неприятных ситуаций, которые происходят довольно часто, – поясняет старший лейтенант полиции.Следует отметить, что Олег Морозов на протяжении последних лет является лидером среди своих коллег по выявлению водителей в алкогольном или наркотическом опьянении.Чтобы быть лучшим, необходимо еще одно важное условие – это работоспособность.Временно исполняющий обязанности начальника отделения ГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району капитан полиции Александр Рыбин рассказал, что нередко именно сотрудники ДПС в ночное время раскрывают «по горячим следам» имущественные преступления, о которых еще не сообщили потерпевшие в дежурную часть полиции. При досмотре автотранспорта инспекторы нередко находят вещи или предметы, происхождение которых водители не могут пояснить. В ходе проверки выясняется, что изъятые предметы являются похищенными.Одним из опытнейших сотрудников Кольчугинского ОГИБДД является Владимир Борисович Аристов, который несет службу в Госавтоинспекции уже более 25 лет. Он не только незаменимый работник, но и наставник для каждого новобранца. Его уважают и прислушиваются к авторитетному мнению.Профессионализм, человеческие качества инспекторов высоко оценивают жители областного центра и районов, которые присылают благодарности в адрес сотрудников ГИБДД.– Я считаю, что у суздальских сотрудников ГИБДД богатый опыт общения, как с российскими, так и иностранными гражданами. Кроме туристов к нам часто приезжают охраняемые государством лица, здесь проводятся много широко известных массовых мероприятий. На моей памяти не было каких-либо серьёзных жалоб на наших сотрудников Госавтоинспекции, а вот благодарностей поступает немало. Местные сотрудники тактичные, вежливые, грамотные, – живо комментирует начальник ОГИБДД по Суздальскому району, майор полиции Игорь Тимофеевич Анисин.Безусловно, работа у сотрудников сложная и напряженная, многие встретят свой профессиональный праздник на службе, так как обеспечение безопасности дорожного движения – дело круглосуточное.