Суд Лос-Анджелеса снял с российского хоккеиста Вячеслава Войнова в домашнем насилии. Теперь у олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли нет препятствий для возвращения в Национальную хоккейную лигу.

Суд Лос-Анджелеса снял с российского хоккеиста Вячеслава Войнова в домашнем насилии. Теперь у олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли нет препятствий для возвращения в Национальную хоккейную лигу.В 2015 году защитник "Лос-Анджелес Кингз" Вячеслав Войнов был арестован по обвинению в домашнем насилии в отношении супруги. Суд признал Войнова виновным и приговорил к 90 дням тюремного заключения. Вскоре Войнов покинул "Кингз" и вернулся в Россию, где продолжил карьеру в СКА.Вячеслав подал ходатайство в суд о снятии с него обвинений, которое было удовлетворено. Таким образом, 28-летний хоккеист сможет вернуться в НХЛ и продолжить карьеру в своем бывшем клубе.