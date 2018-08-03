Футболист сборной Нигерии и английского Лестера Ахмед Муса, который несколько сезонов выступал в московском ЦСКА, в том числе и на аренде в минувшем году, переходит в клуб из Саудовской Аравии Аль-Наср и станет самым дорогим игроком в своей стране.

Футболист сборной Нигерии и английского "Лестера" Ахмед Муса, который несколько сезонов выступал в московском ЦСКА, в том числе и на аренде в минувшем году, переходит в клуб из Саудовской Аравии "Аль-Наср" и станет самым дорогим игроком в своей стране."Аль-Наср" гарантированно готов заплатить за 25-летнего нападающего 14,8 млн фунтов стерлингов или 16,5 млн евро, а за счет различного рода призовых бонусов эта немаленькая сумма может вырасти до 28 млн евро, сообщает OwnGoal Nigeria. Агент футболиста подтвердил предстоящий трансфер."В самые ближайшие дни Муса прибудет в Саудовскую Аравию. Вчера была согласована сумма сделки, но перед отъездом Ахмеду нужно было забрать кое-какие свои вещи. Предложение было слишком хорошее, чтобы отклонять его, — сказал представитель игрока. – "Аль-Наср" получает Мусу в расцвете сил, что доказало его выступление в ЦСКА и на чемпионате мира".