Михаил Хачатурян не ограничивал своих дочерей в расходах. А в день смерти он собирался подарить старшей джип.

Михаил Хачатурян не ограничивал своих дочерей в расходах. Ав день смерти он собирался подарить старшей джип.Автомобиль стоимостью два миллиона рублей – такой подарокприготовил старшей дочери Хачатурян. Незадолго до смерти он звонил своему другуи просил его помочь в выборе машины."Миша позвонил, чтобы я помог ему выбрать авто:собирался купить дочке джип KIA за два миллиона рублей. А ведь сам он ездил на старом"лексусе", – заявил знаменитый спортсмен Брюс Хлебников.Известный силач и рекордсмен книги Гиннесса называет ложьюинформацию о том, что у Хачатуряна был в собственности автомобиль AudiQ7. Неверит он также сообщениям о найденных у дуга наркотиках и оружии. По словамХлебникова, боевого оружия у Михаила не было. Однако спортсмен не скрывает, чтотот периодически развлекался стрельбой в тире или на природе по банкам.Тем временем появились сообщения, что сестры привыкли кбогатой жизни. По некоторым данным, отец ежемесячно перечислял каждой из них по60 тысяч рублей на карманные расходы. Кроме того, Михаил покупал дочерямбрендовую одежду и оплачивал отдых. Месячные расходы семьи достигали 300 тысячрублей.На вопрос, как Хачатурян зарабатывал такие суммы, Хлебниковпояснил, что Михаил помогал многим людям и они его благодарили. "Непотому, что он бандит. А потому, что так принято", – приводит словаспортсмена Life.ru. Ранее Хлебников заявил,что его друг был святым человеком, и никогда бы не поднял руку на дочерей.Напомним, трагедия разыгралась 27 июля в доме на Алтуфьевскомшоссе. Девушки нанесли своему отцу 36 ударов ножом и десять – молотком. Сестры рассказали, что "отец их не пускал учиться, а дома у него был склад оружия, которым он им постоянно угрожал". Также намекали, что Хачатурян применял к дочерям сексуальное насилие. Тем не менее, решением суда девушки заключены под стражу до конца сентября.