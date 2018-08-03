Михаил Хачатурян не ограничивал своих дочерей в расходах. А
в день смерти он собирался подарить старшей джип.
Михаил Хачатурян не ограничивал своих дочерей в расходах. А
в день смерти он собирался подарить старшей джип.
Автомобиль стоимостью два миллиона рублей – такой подарок
приготовил старшей дочери Хачатурян. Незадолго до смерти он звонил своему другу
и просил его помочь в выборе машины.
"Миша позвонил, чтобы я помог ему выбрать авто:
собирался купить дочке джип KIA за два миллиона рублей. А ведь сам он ездил на старом
"лексусе", – заявил знаменитый спортсмен Брюс Хлебников.
Известный силач и рекордсмен книги Гиннесса называет ложью
информацию о том, что у Хачатуряна был в собственности автомобиль AudiQ7. Не
верит он также сообщениям о найденных у дуга наркотиках и оружии. По словам
Хлебникова, боевого оружия у Михаила не было. Однако спортсмен не скрывает, что
тот периодически развлекался стрельбой в тире или на природе по банкам.
Тем временем появились сообщения, что сестры привыкли к
богатой жизни. По некоторым данным, отец ежемесячно перечислял каждой из них по
60 тысяч рублей на карманные расходы. Кроме того, Михаил покупал дочерям
брендовую одежду и оплачивал отдых. Месячные расходы семьи достигали 300 тысяч
рублей.
На вопрос, как Хачатурян зарабатывал такие суммы, Хлебников
пояснил, что Михаил помогал многим людям и они его благодарили. "Не
потому, что он бандит. А потому, что так принято", – приводит слова
спортсмена Life.ru. Ранее Хлебников заявил,
что его друг был святым человеком, и никогда бы не поднял руку на дочерей.
Напомним, трагедия разыгралась 27 июля в доме на Алтуфьевском
шоссе. Девушки нанесли своему отцу 36 ударов ножом и десять – молотком. Сестры рассказали, что "отец их не пускал учиться, а дома у него был склад оружия, которым он им постоянно угрожал". Также намекали, что Хачатурян применял к дочерям сексуальное насилие. Тем не менее, решением суда девушки заключены под стражу до конца сентября.