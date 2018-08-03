03.08.2018

2018-08-03 13:20:47

Под Вологдой двухлетняя девочка выпала из окна

В Вологодской области произошло ЧП. Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры. Она приземлилась на козырек магазина и получила тяжелые травмы.



Ребенок находится в реанимации. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники регионального управления Следственного комитета, передает .