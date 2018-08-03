Вечером в четверг, 2 августа, силы противовоздушной обороны Сирии открыли огонь по вражеской цели к западу от Дамаска и уничтожили ее.

Вечером в четверг, 2 августа, силы противовоздушной обороны Сирии открыли огонь по вражеской цели к западу от Дамаска и уничтожили ее. Об этом сообщает информационное агентство SANA, ссылаясь на источник в командовании ВС САР.Как уточнил военно-полевой командир сирийской армии, были сбиты два израильских беспилотника-разведчика.23 июля авиация Израиля атаковала из воздушного пространства Ливана одну из армейских позиций в Масьяфе (провинция Хама, 220 километров от Дамаска). Тогда сирийские средства ПВО поразили три ракеты. Был нанесен лишь материальный урон, погибших и пострадавших не было.