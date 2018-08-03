Разгружать Пекинку будут светофором. В черте Владимира на трассе М-7 закрепили новую световую конструкцию. Светофор должен обеспечить транспортную доступность микрорайонов Веризино и Содышка. УПРДОРе заявляют, что эта мера - временная, на период капитального ремонта федеральной трассы.

Разгружать Пекинку будут светофором. В черте Владимира на трассе М-7 закрепили новую световую конструкцию. Светофор должен обеспечить транспортную доступность микрорайонов "Веризино" и "Содышка". УПРДОРе заявляют, что эта мера - временная, на период капитального ремонта федеральной трассы. Из-за дорожных работ в черте Владимира на Пекинке в час-пик стали собираться пробки.