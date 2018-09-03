Подчиненные выполняли задания за героин

Подчиненные выполняли задания за героинВ Муроме полицейские задержали четырех местных жителей, причастных к наркобизнесу.Они установили, что 59-летний мужчина является главой банды. В ней также состояли три наркомана, которые выполняли поручения за дозы. Как правило, они искали покупателей и разносили героин по адресам закладок.Полицейские пресекли деятельность преступников в ноябре прошлого года. При задержании они обнаружили 30 граммов героина, вырученные деньги, травматический пистолет и кастет. Сейчас уголовное дело передано в суд.