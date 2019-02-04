ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела об организации преступного сообщества с целью незаконного сбыта наркотического средства...
«Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела об организации преступного сообщества с целью незаконного сбыта наркотического средства – героина на территории столицы», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
Как сообщалось ранее, следователями Управления было установлено, что члены преступного сообщества, созданного на территории г. Москвы, осуществляли в столицу регулярные поставки наркотического средства – героина, общей массой свыше 500 граммов, и впоследствии реализовывали его путем размещения закладок.
Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, были совершены в период с августа по октябрь 2017 года. В октябре 2017 года сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве и УФСБ России по г. Москве и Московской области пятеро злоумышленников были задержаны.
Следователи возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 228.1 УК РФ. В отношении одной из задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении остальных – в виде заключения под стражу.
В настоящее время обвиняемые и их защитники ознакомились в полном объеме с материалами уголовного дела.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-04-53