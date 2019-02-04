ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела об организации преступного сообщества с целью незаконного сбыта наркотического средства...

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела об организации преступного сообщества с целью незаконного сбыта наркотического средства – героина на территории столицы», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как сообщалось ранее, следователями Управления было установлено, что члены преступного сообщества, созданного на территории г. Москвы, осуществляли в столицу регулярные поставки наркотического средства – героина, общей массой свыше 500 граммов, и впоследствии реализовывали его путем размещения закладок.Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, были совершены в период с августа по октябрь 2017 года. В октябре 2017 года сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве и УФСБ России по г. Москве и Московской области пятеро злоумышленников были задержаны.Следователи возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 228.1 УК РФ. В отношении одной из задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении остальных – в виде заключения под стражу.В настоящее время обвиняемые и их защитники ознакомились в полном объеме с материалами уголовного дела.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53