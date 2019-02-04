Устанавливаются все обстоятельства произошедшего

Устанавливаются все обстоятельства произошедшегоВо Владимире у входа в больницу №5 произошла трагедия. Как сообщают очевидцы произошедшего, 2 февраля по лестнице недалеко от медучреждения спускался мужчина. Он поскользнулся на ступеньках и упал, сильно ударившись. Прохожие побежали за врачами, однако молодой человек скончался от полученных травм.«Молодой человек поскользнулся и проехался от самого начала и до конца, люди впопыхах побежали за помощью в больницу, на что врачи ответили «вызывайте скорую». К тому времени парень скончался, - написала одна из горожанок в соцсетях.В региональном УМВД нашим коллегам подтвердили, что утром того дня в дежурную часть поступило сообщение, что по адресу Добросельская, 38А скончался мужчина. Правоохранители проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.