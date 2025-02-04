Трое жителей региона отправятся под суд за наркотики. Обвиняемые действовали сообща, но у каждого была своя роль – кто-то производил, кто-то сбывал запрещенные вещества. Как сообщили в

Трое жителей региона отправятся под суд за наркотики. Обвиняемые действовали сообща, но у каждого была своя роль – кто-то производил, кто-то сбывал запрещенные вещества. Как сообщили в прокуратуре, в декабре 2023 года один из обвиняемых арендовал дом в СНТ АО ВТЗ – это сады возле Содышки. В помещении злоумышленник разместил химическое и другое оборудование. Из