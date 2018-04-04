МИД Великобритании признал удаление сообщения в Twitter, в котором говорилось, что эксперты ясно дали понять, что вещество, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, было произведено в России.

МИД Великобритании признал удаление сообщения в Twitter, в котором говорилось, что эксперты "ясно дали понять", что вещество, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, было произведено в России.Как передает "Интерфакс", об этом сообщили британские СМИ.Форин-офис рассказал, что twit, который был частью онлайн-передачи речи посла Великобритании в Москве Лори Бристоу, удалили, поскольку он неточно передавал слова дипломата.Вместе с тем в министерстве иностранных дел Соединенного Королевства заявили, что это не меняет отношения официального Лондона, который считает, что за отравлением Скрипаля и его дочери Юлии стоит Москва.22 марта в Twitter появилось сообщение МИДа Великобритании, в котором сообщалось, что "анализы, проведенные ведущими экспертами в оборонной научной и технической лаборатории в Портон-Дауне, ясно дают понять, что это было боевое нервнопаралитическое вещество "Новичок", произведенное в России. Портон-Даун — лаборатория, аккредитованная ОЗХО".При этом 3 апреля руководитель британской лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхэд проинформировал мировую общественность о том, что он и его коллеги не смогли определить, была ли Россия страной происхождения нервнопаралитического вещества "Новичок".Он заявил, что "мы не определили его точный источник, но мы предоставили научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы сделать выводы".4 марта 2018 года английский шпион, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который с 2010 года живет в Великобритании и его дочь Юлия, которая накануне прилетела из Москвы навестить отца, были найдены в бессознательном состоянии в городе Солсбери.Несмотря на возражения России, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила ее в нападении на Скрипалей.