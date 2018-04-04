Злоумышленник, представляясь электриком, проникал в квартиры и совершал хищения у граждан..

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Отрадное задержали 53-летнего приезжего по подозрению в мошеннических действиях и краже ювелирных изделий.В территориальный отдел полиции обратилась 63-летняя москвичка. Женщина сообщила, что после ухода электрика из ее квартиры, она обнаружила пропажу ювелирных изделий стоимостью 155 тысяч рублей. Установлено, что мужчина попросил потерпевшую посмотреть, как в комнате работает свет, а сам в это время в другой комнате похитил из шкатулки ювелирные украшения.На следующий день в полицию обратилась 34-летняя жительница столицы и сообщила, что в квартиру, где она проживает, пришел мужчина и предъявил удостоверение работника одной из энергетических компаний. Он сообщил, что предстоит плановая замена счетчиков и заявил, что нужно внести предоплату. Заявительница передала ему денежные средства, после чего неизвестный покинул квартиру. Через некоторое время женщина поняла, что электрик был ненастоящий и обратилась в полицию.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Лжеэлектриком оказался 53-летний приезжий.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Дознанием ОМВД России по району Отрадное возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ «Кража» и ст.159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УВД по СВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону: (495) 616-06-01 или в службу «102» ( c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29