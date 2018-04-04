Нового расследования инцидента в Солсбери не будет. Это российское предложение не поддержал исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия. В Гааге за дополнительное расследование высказались 14 стран из 41, что входят в совет ОЗХО.

Нового расследования инцидента в Солсбери не будет. Это российское предложение не поддержал исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия. В Гааге за дополнительное расследование высказались 14 стран из 41, что входят в совет ОЗХО.Внеочередная сессия исполнительного совета ОЗХО была созвана по инициативе Москвы, напоминает РИА Новости. На ней обсуждалось отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии в Великобритании. Заседание проходило в закрытом режиме, но анонсировалось, что Москва представит на нем ясное предложение о расследовании инцидента. Российскую позицию в ОЗХО поддержали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Иран, Киргизия, Куба, Сирия, Никарагуа, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Этого оказалось недостаточно, так как решения в ОЗХО принимаются двумя третями голосов.В прямом эфире телеканала "Россия 24" была показана пресс-конференция российского представителя при ОЗХО Александр Шульгин, Он заявил, что на добрую волю Великобритании в расследовании отравления Скрипалей рассчитывать не приходится. Более того, Россия и другие страны исполнительного совета Организации по запрету химоружия отстранены от расследования "дела Скрипаля". Лондон пытается использовать международную организацию для того, чтобы бездоказательно продавить свою версию.Ранее премьер-министр Великобритании обвинила Россию в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом А234. Между тем, с сайта МИД Великобритания именно 4 апреля исчезло утверждение о том, что источником отравляющего вещества под названием "Новичок" была Россия. Более того, эксперты британской лаборатории в Портон-Дауне заявили, что их просто неверно поняли. К главе Форрин-офис возникли дополнительные вопросы по его утверждениям в британском парламенте. Тем более. Что бездоказательные обвинения привели к высылке из Великобритании 23 российских дипломатов.Москва все обвинения по "делу Скрипалей" отрицает. Россия неоднократно предлагала совместное расследование инцидента с отравлением Скрипалей. Однако Британия отказывает в консульском доступе к пришедшей в сознание Юлии Скрипаль, которая является российской гражданкой. Такой отказ – грубое нарушение как дипломатических правил, так и прав человека. С большим трудом визу в Британию удалось получить родственникам Юлии Скрипаль.