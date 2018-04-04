Бывший баскетболист сборной России и исполнительный директор Российской федерации баскетбола Дмитрий Домани задержан в Черногории по запросу российского Интерпола. На данный момент проводится процедура его экстрадиции.

Бывший баскетболист сборной России и исполнительный директор Российской федерации баскетбола Дмитрий Домани задержан в Черногории по запросу российского Интерпола. На данный момент проводится процедура его экстрадиции.По данным полицейского ведомства, московский Интерпол объявил Домани в розыск для того, чтобы обеспечить его присутствие в уголовном процессе, который в отношении него ведется в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие подозревает, что мужчина использовал должность исполнительного директора Российской федерации баскетбола таким образом, что учредил несколько компаний, с которыми договорился и подписал фиктивные контракты в ущерб Федерации в размере около 44 миллионов рублей.Сотрудники черногорской полиции пришли к выводу, что он может скрываться в Черногории по неизвестному адресу, передает РИА Новости. После оперативно-розыскных мероприятий, которые длились несколько дней, местонахождение Домани было установлено. Он был задержан и доставлен в Высший суд Подгорицы, где ему был назначен экстрадиционный арест. Сообщается, что Компетентные органы Черногории и России будут взаимодействовать по вопросу выдачи Домани.Напомним, Дмитрий Домани, двукратный вице-чемпион мира по баскетболу, занимал должность генерального менеджера сборной России по баскетболу с конца 2013 года, при этом работая в качестве исполнительного директора Российской федерации баскетбола. В сентябре 2015 года он покинул оба поста.