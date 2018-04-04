04.04.2018

2018-04-04 15:25:32

Список пострадавших при пожаре в московском ТЦ Персей

В Сети был опубликован список пострадавших при на Малой Семеновской улице. Травмы получили пять человек, все они – сотрудники МЧС.



Мозговой Федор



Юдин Антон



Костин Владимир



Кравченко Александр



Ефремов Юрий



Как писали Dni.Ru, в результате возгорания погиб один человек. Его личность установлена – это грузчик Карпов Алексей, передает Telegram-канал Mash. По факту случившегося проводится проверка.