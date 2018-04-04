В ходе проверки у задержанного были обнаружены и изъяты два твердых вещества в полиэтиленовом пакете...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по САО задержали подозреваемого в хранении гашиша.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Ангарской улице задержали безработного 21-летнего жителя столицы. В ходе проверки квартиры у молодого человека были обнаружены и изъяты два твердых вещества в полиэтиленовом пакете. Исследованием установлено, что данный материал содержит в своем составе наркотическое средство – гашиш, массой около 95 граммов.По данному факту Отделом дознания ОМВД России по Тимирязевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29