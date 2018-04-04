Американская актриса Дженна Фишер удивила поклонников, когда незамедлительно нашла выход из нестандартной ситуации. Актриса выступила в популярном телешоу Джимми Киммела, прикрывшись банным полотенцем, потому что у нее возникли проблемы с платьем.

Американская актриса Дженна Фишер удивила поклонников, когда незамедлительно нашла выход из нестандартной ситуации. Актриса выступила в популярном телешоу Джимми Киммела, прикрывшись банным полотенцем, потому что у нее возникли проблемы с платьем.Артистка объяснила свой поступок тем, что перед началом телешоу у ее платья сломалась застежка-молния. Фишер подчеркнула, что решила не отказываться от интервью, поэтому завернулась в полотенце и вышла на публику. "Мне одновременно и удобно, и неудобно. Я немного психую, что я на ток-шоу в полотенце. Но в физическом плане мне очень комфортно", – отметила актриса.Похожий случай произошел в начале марта 2018 года, когда американская актриса и комик Тиффани Хаддиш повеселила публику "Оскара", выйдя на сцену в белом вечернем платье за четыре тысячи долларов и мягких домашних тапочках. В руках она держала свои босоножки на каблуке. Актриса появилась на сцене для объявления победителей в номинациях "Лучший короткометражный фильм" и "Лучший короткометражный игровой фильм".Также в 2015 году российская певица Кэти Топурия пришла на вечеринку в честь дня рождения Александра Реввы в платье-полотенце, которое подчеркнуло ее стройную фигуру и пышный бюст после родов. Присутствующие на мероприятии гости оценили необычный наряд звезды.Напомним, Дженна Фишер – популярная американская звезда телевидения и востребованная киноактриса. Она родилась 7 апреля 1974 года. Наибольшую известность ей принесли серии ситкома "Офис", в котором она исполнила одну из главных ролей. Ее карьера киноактрисы началась с таких фильмов, как "Счастливые в 13", "Работник месяца".