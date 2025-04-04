Во Владимире полным ходом идет подготовка к 80-летию Великой Победы. Впервые в этом году городская администрация организовала масштабный фестиваль «В 6 часов вечера после войны». По

Во Владимире полным ходом идет подготовка к 80-летию Великой Победы. Впервые в этом году городская администрация организовала масштабный фестиваль «В 6 часов вечера после войны». По четвергам ровно в 18:00 в городских учреждениях культуры проводятся концерты, выставки, иммерсивные спектакли и театральные постановки. Старт фестивалю был дан 23 января. Елена Ермакова, начальник управления культуры администрации г.