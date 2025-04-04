Кубанский филиал страховой компании «Согласие» провел бизнес-завтрак с представителями лечебных учреждений края

4 апреля в Краснодаре состоялась встреча клуба ЛПУ (лечебно-профилактических учреждений), участниками которой стали ключевые представители медицинских учреждений края. Организатором мероприятия выступила страховая компания «Согласие».Участники встречи получили возможность послушать выступление директора департамента урегулирования убытков по личным видам страхования Елены Носовой на тему: «Инструменты для повышения эффективности сотрудничества между страховыми компаниями и лечебными учреждениями».В рамках выступления также были разобраны вопросы, связанные с клиентским сервисом для застрахованных по ДМС, искусственным интеллектом в медицинской экспертизе и непосредственно инструментами, повышающими эффективность взаимодействия страховой компании и лечебных учреждений. Все это происходило в формате открытой дискуссии с представителями лечебно-профилактических учреждений.Также участники клуба ЛПУ смогли принять участие в мастер-классе «Эмоциональный интеллект как новый способ нематериальной мотивации», который провела тренер и коуч многопрофильных клиник им. Н. И. Пирогова, член правления предпринимателей в г. Санкт-Петербург, спикер международных медицинских конференций Юлия Салманова.В заключительной части мероприятия гости смогли пообщаться с коллегами, обменяться опытом и поделиться своим мнением на поднятые в выступлениях темы.«Клуб ЛПУ – это площадка для обмена опытом, где не только обсуждаются актуальные вопросы в страховании и медицине, но также находятся пути их решения. Сегодняшнее мероприятие является ярким примером того, как сотрудничество между страховой отраслью и лечебными учреждениями может повысить эффективность нашей работы. Ведь только совместные усилия и открытый диалог помогут нам создать более эффективные инструменты сотрудничества, что в конечном итоге повысит качество обслуживания наших клиентов», – поделилась Марина Сущиц, директор Кубанского филиала страховой компании «Согласие».