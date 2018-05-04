Забота о снижении веса традиционно обостряется к весне. Диетологи составили список продуктов,
которые снижают аппетит и приносят пользу организму.
Забота о снижении веса традиционно обостряется к весне. Диетологи составили список продуктов,
которые снижают аппетит и приносят пользу организму.
Споры вокруг кофе не утихают – и, тем не менее, он занимает
далеко не последнее место в рейтинге полезных продуктов. Конечно, большие дозы
кофеина для организма вредны – однако умеренное потребление ароматного напитка способствует
расщеплению жиров и сжиганию калорий. Вдобавок, чашечка зернового кофе перед
приемом пищи создает обманчивое ощущение сытости, что позволит уменьшить
количество съеденной пищи.
Красная рыба богата протеинами и насыщенными жирными
кислотами омега-3. Продукт восполняет потребность организма в необходимых
микроэлементах и минералах. Кроме того, порция красной рыбы надолго утолит
голод.
Куриные яйца не только насыщают организм белком. Исследователи
выяснили: это самый простой способ
похудеть. Дело в том, что пара яиц на завтрак приводит к снижению аппетита на
протяжении всего дня.
Каспаицин в красном перце эффективно расщепляет жиры в
организме. Всего один грамм чили в день, по мнению диетологов, способен
существенно снизить аппетит.
Известно, что имбирь улучшает обмен веществ и успешно
борется с воспалительными процессами в организме. Кроме того, этот корень
помогает не только снизить вес, но и поддержать иммунитет.
Надолго избавит от чувства голода овсянка – этому
способствуют содержащиеся в ней пищевые волокна. Чашка овсяной каши на завтрак
сокращает на 30% число калорий, необходимых организму в течение дня.
Гарантированно избавит от чувства голода чечевица. Бобовая
культура богата железом, калием, фолиевой кислотой и другими важными
микроэлементами.
Заменит тяжелую для организма пищу плод авокадо. Он богат
жирными кислотами, а содержащаяся в нем олеиновая кислота снизит чувство
голода. Поможет в нелегком деле борьбы с лишним весом и шпинат: около 100
граммов зеленых листьев в день улучшат энергетический обмен и понизят потребность
в жирной пище.
Натуральный йогурт – один из самых простых диетических
продуктов. Специалисты призывают выбирать обычные йогурты вместо тех, что
содержат много сахара, передает Рен ТВ.
Существенно снижают аппетит семена чиа – они способны впитывать
объемы влаги, превышающие их вес в 10–12 раз. Вдобавок, продукт снижает уровень
холестерина, он богат насыщенными жирными кислотами.