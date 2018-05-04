Забота о снижении веса традиционно обостряется к весне. Диетологи составили список продуктов, которые снижают аппетит и приносят пользу организму.

Забота о снижении веса традиционно обостряется к весне. Диетологи составили список продуктов,которые снижают аппетит и приносят пользу организму.Споры вокруг кофе не утихают – и, тем не менее, он занимаетдалеко не последнее место в рейтинге полезных продуктов. Конечно, большие дозыкофеина для организма вредны – однако умеренное потребление ароматного напитка способствуетрасщеплению жиров и сжиганию калорий. Вдобавок, чашечка зернового кофе передприемом пищи создает обманчивое ощущение сытости, что позволит уменьшитьколичество съеденной пищи.Красная рыба богата протеинами и насыщенными жирнымикислотами омега-3. Продукт восполняет потребность организма в необходимыхмикроэлементах и минералах. Кроме того, порция красной рыбы надолго утолитголод.Куриные яйца не только насыщают организм белком. Исследователивыяснили: это самый простой способпохудеть. Дело в том, что пара яиц на завтрак приводит к снижению аппетита напротяжении всего дня.Каспаицин в красном перце эффективно расщепляет жиры ворганизме. Всего один грамм чили в день, по мнению диетологов, способенсущественно снизить аппетит.Известно, что имбирь улучшает обмен веществ и успешноборется с воспалительными процессами в организме. Кроме того, этот кореньпомогает не только снизить вес, но и поддержать иммунитет.Надолго избавит от чувства голода овсянка – этомуспособствуют содержащиеся в ней пищевые волокна. Чашка овсяной каши на завтраксокращает на 30% число калорий, необходимых организму в течение дня.Гарантированно избавит от чувства голода чечевица. Бобоваякультура богата железом, калием, фолиевой кислотой и другими важнымимикроэлементами.Заменит тяжелую для организма пищу плод авокадо. Он богатжирными кислотами, а содержащаяся в нем олеиновая кислота снизит чувствоголода. Поможет в нелегком деле борьбы с лишним весом и шпинат: около 100граммов зеленых листьев в день улучшат энергетический обмен и понизят потребностьв жирной пище.Натуральный йогурт – один из самых простых диетическихпродуктов. Специалисты призывают выбирать обычные йогурты вместо тех, чтосодержат много сахара, передает Рен ТВ.Существенно снижают аппетит семена чиа – они способны впитыватьобъемы влаги, превышающие их вес в 10–12 раз. Вдобавок, продукт снижает уровеньхолестерина, он богат насыщенными жирными кислотами.