Самохвал всё же закрыли. Накануне в торгово-развлекательный комплекс пожаловали судебные приставы. Они исполнили решение суда о приостановке работы предприятия из-за нарушений в противопожарной безопасности. По всей видимости, устранить найденные прокурорами нарушения в срок не удалось. Как закрывали Самохвал? Расскажет Никита Королёв.
"Самохвал" всё же закрыли. Накануне в торгово-развлекательный комплекс пожаловали судебные приставы. Они исполнили решение суда о приостановке работы предприятия из-за нарушений в противопожарной безопасности. По всей видимости, устранить найденные прокурорами нарушения в срок не удалось. Как закрывали "Самохвал"? Расскажет Никита Королёв.