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<a href="http://33live.ru/novosti/04-05-2018-samoxval-vsyo-zhe-prikryli.html" target="_blank">«Самохвал» всё же прикрыли</a> - Самохвал всё же закрыли. Накануне в торгово-развлекательный комплекс пожаловали судебные приставы. Они исполнили решение суда о приостановке работы предприятия из-за нарушений в противопожарной безопасности. По всей видимости, устранить найденные прокурорами нарушения в срок не удалось. Как закрывали Самохвал? Расскажет Никита Королёв.