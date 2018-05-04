Биологи из университета Техаса создали и успешно испытали экспериментальное лекарство от алкоголизма. Эксперимент уже полностью отучил от тяги к спиртному крыс и червей.

Биологи из университета Техаса создалии успешно испытали экспериментальное лекарство от алкоголизма.Эксперимент уже полностью отучил от тяги к спиртному крыс и червей.В мире есть лекарства для больныхалкогольной зависимостью, но они обладают недостаточно сильным действием исильными побочными эффектами. Препарат же американских специалистов JVW-1034оказывает воздействие непосредственно на нейроны, поэтому лишен побочныхэффектов аналогов.Ученые выяснили, что алкогольнаязависимость возникает не из-за слабой воли, а из-за генной мутации, которая меняетработу нервной системы. Они начали работу над созданием способа исправления отданного дефекта ДНК, что также должно помочь вылечиться от наркозависимости,сообщает журнал Neuropsychopharmacology.Новое лекарство не только моглоснять все последствия похмелья с подопытных животных-алкоголиков, нопредотвращало развитие зависимости от спиртного. Теперь специалистам предстоитприступить к клиническим испытаниям.Ранее экспериментученых Мюнхенского университета показал, что чрезмерное употребление алкоголясвязано с риском фибрилляции предсердий. Эта разновидность сердечнойнедостаточности может стать хроническим заболеванием.