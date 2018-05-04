Победа в пятом сезоне песенного шоу Голос.Дети оренбуржца Рутгера Гарехта стала настоящей сенсацией. Ясновидящая Марианна Абравитова рассказала о том, что ожидает юного артиста в будущем.

Победа в пятом сезоне песенного шоу "Голос.Дети" оренбуржца Рутгера Гарехта стала настоящей сенсацией. Ясновидящая Марианна Абравитова рассказала о том, что ожидает юного артиста в будущем.Таролог Марианна Абравитова высказала уверенность, что победа подростка в таком популярном шоу была предопределена. "То, что он победил в этом шоу – это карма, потому что быть артистом это его судьба и призвание. В скором времени мальчика ждет такое количество проектов, что даже звание победителя Голоса уйдет на второй план", – заявила ясновидящая.Согласно прогнозу, в скором времени многочисленные поклонники смогут лицезреть Рутгера Гарехта на театральных подмостках и в кино. "Я отчетливо вижу у него реализацию еще и как актера и огромное артистическое будущее. К осознанному возрасту, когда для всех наступает время выбирать себе профессию, ему выбирать не придется, ведь он уже будет успешным и прославленным артистом", – сообщила .Однако не все будет радужно в будущем у Рутгера. Ясновидящая отметила, что на пути к успеху оренбуржца ожидает множество препятствий, сложности и "настоящие кризисы". Гарехт даже станет жертвой звездной болезни."Будут в его жизни разные периоды, в том числе и сложности, и настоящие кризисы. Примеры многих звезд доказывают, что свалившуюся еще в детстве славу человеку трудно пережить правильно, рядом должны быть мудрые взрослые, которые будут ребенка вести в правильном направлении. К счастью, в жизни Рутгера такие люди есть, но это не сможет избавить его от всех негативных моментов. Что касается звездной болезни, то ее артисту, к сожалению не избежать, но после нескольких набитых "шишек" он все осознает и исправится", – рассказала таролог.Напомним, что радость от победы Рутгера Гарехта на "Голосе.Дети" была отравлена скандалом. В финале юный певец исполнил хит Олега Газманова "Офицеры". Победителю вручили памятную статуэтку и миллион рублей от Первого канала. Однако с этим многие не согласились. В Сети разгорелся скандал. Народ заявил, что оренбуржец не был лучшим в финале.