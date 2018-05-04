Актриса Любовь Толкалина исполнила мечту детства. Она побывала на юге Италиии заглянула в жерло вулкана.

Актриса Любовь Толкалина исполнила мечту детства. Онапобывала на юге Италиии заглянула в жерло вулкана.Толкалина призналась, что три года назад вместе с дочерью села за школьную скамью и принялась изучатьмировую художественную культуру. Новые знания подтолкнули артистку больше путешествовать и "изучать искусство в том месте, где оно родилось".Этой весной Любовь в сопровождении наследницы побывала в Неаполе, надействующем Везувии. Барышни познакомились с одним из самым опасным вулканом планеты и пообщались с археологами, которые лично участвовалив археологических раскопках древнеримских городов некогда погибших от извержения."Я так давно мечтала заглянуть в жерло Везувия, поглотившегокогда-то четыре древнеримских города, в числе которых Помпеи и Геркуланум.Когда я оказываюсь в местах, которые являются достоянием человечества инаходятся под охраной ЮНЕСКО, меня охватывает необыкновенный трепет. Этиразвалины чего только не видели на своем веку – и теперь они видят меня!Ощущение, что я – космическая пыль на поверхности земли, имею дело с чем-товечным, великой мировой историей", – рассказала Толкалина.Артистка отметила, что поездка оказалась не из легких, многочасовое пешее путешествие для жителя современного мегаполиса – это оченьболезненное мероприятие. "На следующееутро после экскурсии в Помпеи я не смогла подняться с кровати. Я встала и чутьне упала. Присела обратно, понимая, что не могу ступить и шага, почувствоваласебя Русалочкой из сказки. Пришлось принять горизонтальное положение ивыполнить специальную зарядку для ног, которую я помню со времен своегоспортивного прошлого, когда занималась синхронным плаванием в детском театре наводе..." – рассказала Любовь корреспонденту Sobesednik.ru.