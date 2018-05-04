Актриса Любовь Толкалина исполнила мечту детства. Она
побывала на юге Италиии заглянула в жерло вулкана.
Актриса Любовь Толкалина исполнила мечту детства. Она
побывала на юге Италиии заглянула в жерло вулкана.
Толкалина призналась, что три года назад вместе с дочерью села за школьную скамью и принялась изучать
мировую художественную культуру. Новые знания подтолкнули артистку больше путешествовать и "изучать искусство в том месте, где оно родилось".
Этой весной Любовь в сопровождении наследницы побывала в Неаполе, на
действующем Везувии. Барышни познакомились с одним из самым опасным вулканом планеты и пообщались с археологами, которые лично участвовали
в археологических раскопках древнеримских городов некогда погибших от извержения.
"Я так давно мечтала заглянуть в жерло Везувия, поглотившего
когда-то четыре древнеримских города, в числе которых Помпеи и Геркуланум.
Когда я оказываюсь в местах, которые являются достоянием человечества и
находятся под охраной ЮНЕСКО, меня охватывает необыкновенный трепет. Эти
развалины чего только не видели на своем веку – и теперь они видят меня!
Ощущение, что я – космическая пыль на поверхности земли, имею дело с чем-то
вечным, великой мировой историей", – рассказала Толкалина.
Артистка отметила, что поездка оказалась не из легких, многочасовое пешее путешествие для жителя современного мегаполиса – это очень
болезненное мероприятие. "На следующее
утро после экскурсии в Помпеи я не смогла подняться с кровати. Я встала и чуть
не упала. Присела обратно, понимая, что не могу ступить и шага, почувствовала
себя Русалочкой из сказки. Пришлось принять горизонтальное положение и
выполнить специальную зарядку для ног, которую я помню со времен своего
спортивного прошлого, когда занималась синхронным плаванием в детском театре на
воде..." – рассказала Любовь корреспонденту Sobesednik.ru.