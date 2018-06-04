Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн продолжит карьеру в своем нынешнем клубе. Переход футболиста в Барселону сорвался из решения самого игрока.

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн продолжит карьеру в своем нынешнем клубе. Переход футболиста в "Барселону" сорвался из решения самого игрока.Ожидалось, что Антуан Гризманн летом станет игроком "Барселоны". Чемпионы Испании практически договорились с французом. Антуан обещал объявить о своем решении до начала чемпионата мира.Однако, согласно информации "Спорт-Экспресс", руководству "Атлетико" удалось переубедить нападающего. Гризманн не захотел оставаться в тени Лионеля Месси. Кроме того, зарплата игрока будет увеличена до 20 миллионов евро в год.