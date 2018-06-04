Бывший тренер итальянской команды Наполи Маурицио Сарри, вступивший в переговоры с лондонским Челси, жестко оскорбил исполнительного директора английского клуба россиянку Марину Грановскую. Сообщается, что 59-летний коуч обиделся из-за того, что ему запретили курить.

Бывший тренер итальянской команды "Наполи" Маурицио Сарри, вступивший в переговоры с лондонским "Челси", жестко оскорбил исполнительного директора английского клуба россиянку Марину Грановскую. Сообщается, что 59-летний коуч обиделся из-за того, что ему запретили курить.В Twitter-аккаунте "Everything Napoli"‏ изложена версия, согласно которой Грановская напомнила Сарри, что на базе лондонского клуба и на стадионе "Стэнфорд Бридж" ему не разрешат курить. Итальянец якобы ответил на это жестким сексистским высказыванием о предназначении женщин."Господь создал женщину для того, чтобы донести сперму от спальни до туалета, а не для руководства футбольным клубом", – заявил Сарри. Об ответной реакции Грановской на такую реплику не сообщается.Стоит отметить, что это далеко не первая выходка итальянского специалиста. Ранее сообщалось, что "Челси" решил прекратить переговоры с Сарри из-за его склонности к гомофобии и проявлению сексизма.Тренер покинул "Наполи" 23 мая. Маурицио Сарри считали одним из главных претендентов на пост тренера Зенита. В итоге эту должность занял россиянин Сергей Семак.43-летняя Марина Грановская занимает пост исполнительного директора "Челси" с июня 2013-го. До назначения она руководила резервной командой клуба.Ранее стало известно, что бизнесмен Роман Абрамович, вероятнее всего, не сможет работать в "Челси", которым владеет уже 15 лет. Более того, английский футбольный клуб приостановил реконструкцию стадиона "Стэмфорд бридж" в Лондоне. Это значит, что экономика Великобритании потеряет сотни миллионов фунтов.